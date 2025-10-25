قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيسي يشهد عرضا مسرحيا باحتفالية وطن السلام
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة صباحا وأمطار على هذه المواقع
إسعاد يونس للرئيس السيسي: بالنيابة عن 100 مليون مصري أشكرك إنك حافظت على السلام
إسعاد يونس أمام الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام: معلش مجبتش البيجامة الكاستور
الطفلة مليكة للرئيس السيسي: كان نفسي أشوفك أوي بجد.. فيديو
بنحبك يا ريس.. استقبال حافل للرئيس السيسي بفاعليات الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام»
التعادل السلبي يحسم مباراة حرس الحدود وغزل المحلة
حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلاب جامعة بدر عن القضايا الإقليمية والدولية
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسي يوقع في سجل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية
الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية مصر وطن السلام.. فيديو
"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما
نيوكاسل يفوز على فولهام 2-1 بالدوري الإنجليزي
أخبار العالم

"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما

الإقبال على معرض "كنوز الفراعنة" يسبب زحام شديد في روما
الإقبال على معرض "كنوز الفراعنة" يسبب زحام شديد في روما
هاجر رزق

شهدت العاصمة الإيطالية روما زحاما غير مسبوق على معرض "كنوز الفراعنة" حيث توافد آلاف الزائرين لمشاهدة 130 قطعة أثرية نادرة تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة.

وأثار المعرض الذي افتتحه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بحضور وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري محمد إسماعيل إعجاب الجمهور الإيطالي، مع طوابير امتدت منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب "روسيا اليوم".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اصطفاف طوابير طويلة من الإيطاليين أمام قاعة Scuderie del Quirinale في العاصمة الإيطالية روما، للدخول إلى معرض "كنوز الفراعنة" ومشاهدة مقتنياته.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعرض شهد بيع 50 ألف تذكرة، بزيادة 10 آلاف تذكرة عن اليوم الأول للافتتاح، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري الهائل.

وأشار إلى أن المنظمين يتوقعون استقبال 6 إلى 7 آلاف زائر يوميا، مما دفعهم إلى دراسة تمديد ساعات العمل إلى الفترات المسائية لاستيعاب العدد المتزايد من عشاق التاريخ المصري.

معرض “كنوز الفراعنة”

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى فبراير 2026، قطعاً مختارة بعناية من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي حكايات الفراعنة عبر محاور متنوعة تشمل الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.

ومن بين القطع الأبرز تمثال نصفي للملكة نفرتيتي، وأدوات جنائزية نادرة تكشف عن أسرار التحنيط، إلى جانب مجوهرات ملكية تعكس براعة الحرفيين القدماء. ووصف أحد الزائرين المعرض بأنه "رحلة عبر الزمن إلى قلب مصر القديمة".

ويأتي معرض "كنوز الفراعنة" كجزء من سلسلة معارض دولية تهدف إلى الترويج للسياحة الثقافية المصرية، خاصة بعد نجاح معارض سابقة في باريس ولندن.

روما كنوز الفراعنة الحضارة المصرية القديمة الرئيس الإيطالي طوابير

