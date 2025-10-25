"كنوز الفراعنة" تسبب زحاما شديدا في روما

شهدت العاصمة الإيطالية روما زحاما غير مسبوق على معرض "كنوز الفراعنة" حيث توافد آلاف الزائرين لمشاهدة 130 قطعة أثرية نادرة تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة.

وأثار المعرض الذي افتتحه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بحضور وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي، ووزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري محمد إسماعيل إعجاب الجمهور الإيطالي، مع طوابير امتدت منذ ساعات الصباح الأولى، بحسب "روسيا اليوم".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي اصطفاف طوابير طويلة من الإيطاليين أمام قاعة Scuderie del Quirinale في العاصمة الإيطالية روما، للدخول إلى معرض "كنوز الفراعنة" ومشاهدة مقتنياته.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن المعرض شهد بيع 50 ألف تذكرة، بزيادة 10 آلاف تذكرة عن اليوم الأول للافتتاح، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري الهائل.

وأشار إلى أن المنظمين يتوقعون استقبال 6 إلى 7 آلاف زائر يوميا، مما دفعهم إلى دراسة تمديد ساعات العمل إلى الفترات المسائية لاستيعاب العدد المتزايد من عشاق التاريخ المصري.

معرض “كنوز الفراعنة”

ويضم المعرض، الذي يستمر حتى فبراير 2026، قطعاً مختارة بعناية من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن بالأقصر، تروي حكايات الفراعنة عبر محاور متنوعة تشمل الملكية، البلاط الملكي، المعتقدات الدينية، الحياة اليومية، الطقوس الجنائزية، والعالم الآخر.

ومن بين القطع الأبرز تمثال نصفي للملكة نفرتيتي، وأدوات جنائزية نادرة تكشف عن أسرار التحنيط، إلى جانب مجوهرات ملكية تعكس براعة الحرفيين القدماء. ووصف أحد الزائرين المعرض بأنه "رحلة عبر الزمن إلى قلب مصر القديمة".

ويأتي معرض "كنوز الفراعنة" كجزء من سلسلة معارض دولية تهدف إلى الترويج للسياحة الثقافية المصرية، خاصة بعد نجاح معارض سابقة في باريس ولندن.