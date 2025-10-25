تشكيل الأهلي لمواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا

أ ش أ

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة إيجل نوار البوروندي، مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، مروان عطية، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: جراديشار.

وكان الأهلي حقق الفوز في لقاء الذهاب ببوروندي بهدف نظيف.