الجبلاية تكشف حقيقة إيقاف أجيري من الاتحاد الدولي

كشف اتحاد الكرة المصري عن حقيقة إيقاف المدرب المكسيكي خافير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ وذلك على خلفية تورطه بقضية التلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني.





وقال أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية إن كل تلك الأمور عارية تمامًا من الصحة ومجرد شائعات فقط، وأن المدرب مستمر في عمله مع منتخب مصر ولم يتم إيقافه كما يحاول البعض أن يروج".





وأضاف: "أجيري بالوقت الحالي متواجد في لندن حيث حضر حفل الاتحاد الدولي لجوائز الأفضل في عام 2018 وسيحضر مباراة ليفربول وتشيلسي ثم يعود لمتابعة مهامه مع منتخب مصر".



