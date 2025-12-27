بحث حلول غير تقليدية واستخدام أمثل للطاقة بواسطة التكنولوجيا

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المباحثات، وعقد اللقاءات والاجتماعات مع الشركات الصينية، العاملة فى مجالات الطاقة الكهربائية، وتمتلك الحلول التقنية، والأنظمة التكنولوجية لدمج الطاقات النظيفة، وقام خلال زيارته الحالية إلى الصين بجولة ميدانية داخل معامل اختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة لدعم الشبكة التابع لشركة هواوي، ومركز التطوير والبحث، وقاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، بحضور ، لى شين، الرئيس التنفيذى لمنطقة شمال أفريقيا، وبنجامين هو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوى مصر.

بدأت الزيارة بجولة تفقدية داخل المعامل الخاصة باختبارات أنظمة بطاريات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الدمج، وتحقيق الاستقرار للشبكة، فى ظل خطة التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وامتدت الزيادة إلى مركز التطوير والبحث، وكذلك قاعة المعارض التكنولوجية المعنية بحلول الطاقة النظيفة، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة ومنع الهدر والحد من الفقد، وقدم فريق العمل شرحاً تفصيلياً حول مجالات العمل المختلفة، وتم استعراض منتجات الشركة والتكنولوجيا التى تمتلكها في مجالات تحكمات المحطات الشمسية، ومراكز البيانات، وأنظمة التواصل بين مكونات المنظومة الكهربائية، وأحدث تكنولوجيا لبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الدمج، والتحكم، والتشغيل، والشحن، والدخول على الشبكة، وغيرها من أنظمة التحكم، وضمان الجودة والكفاءة والاستمرارية، وشمل العرض كل ما يتعلق بأنظمة الاتصال، والحلول الذكية، والذكاء الاصطناعي، في إطار خطة العمل للتحول إلى شبكة ذكية، وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، والحد من الفقد الفنى والتجاري، وخفض استهلاك الوقود، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.

عقب انتهاء الجولة، اجتمع الدكتور محمود عصمت ومسئولي الشركة والمعنيين بالتخطيط وإدارة المشروعات وعدد من فريق العمل بالقطاعات التى تم زيارتها، وتم التباحث حول تعزيز التعاون والعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة فى مجالات حلول الطاقة الذكية، ودمج الطاقات، ومحطات تخزين الطاقة بتقنية البطاريات، وأنظمة التحكم، والعدادات الذكية، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع فى استخدام تكنولوجيا تخزين الطاقة، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر التوليد وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم عوائدها، ومنع هدر الطاقة فى مختلف القطاعات، والحد من الفقد الفنى والتجاري فى التيار الكهربائي.

قال الدكتور محمود عصمت أن "هواوي" شريك موثوق به، وهناك عمل مشترك فى مجالات عديدة، من بينها الربط المعلوماتي على مستوى مراكز التحكم لتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة، مضيفا أن قطاع الكهرباء لديه خطة عمل حاليّة للاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، الأمر الذى يتطلب التوسع فى منظومات تحقيق الاستقرار للشبكة القومية للكهرباء وخاصة أنظمة تخزين الطاقة، موضحا استمرار خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية، مؤكدا الشراكة والتعاون مع الشركة الصينية، للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا فى مجال الشبكات، والمدن الذكية، وحلول الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الطاقة المتجددة، ووحدات تخزين الكهرباء المتصلة والمنفصلة، موضحا الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، موضحا الحرص على استخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات، وأمن المعلومات، والتحول الرقمى، والالتزام بمعايير الجودة والكفاءة لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات.