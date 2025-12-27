قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انطلاق الأسبوع التدريبي 21 من الخطة التدريبية بسقارة غدا

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن إنطلاق برامج الأسبوع التدريبي الحادي والعشرين من الخطة التدريبية 2025 / 2026 غداً الأحد خلال الفترة من 28 / 12 وحتى 31 / 12 / 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة .

وأشارت وزيرة  التنمية المحلية إلى أن فعاليات الأسبوع التدريبي الحادي والعشرين، تتضمن 4 برامج وأنشطة تدريبية بمشاركة 350 متدربًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية على رفع كفاءة القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للمحليات.

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي مواصلة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالمحليات ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العمل المحلي، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز التنمية المحلية بسقارة، أن  برامج الأسبوع الـ٢١ يتضمن برنامج تأهيل مديري مكاتب السادة قيادات المحافظات والسكرتارية التنفيذية وبرنامج تحسين الخدمات وورشة عمل تنسيقية بعنوان: "توحيد الإجراءات وتفعيل دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات" واختبارات اختيار المرشحين للبرامج التدريبية المتخصصة لمحافظة القاهرة (إعداد رئيس حي – إعداد مدير عام) .

