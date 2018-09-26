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مرأة

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
أثار ظهور ندى كامل، زوجة النجم أحمد الفيشاوي، على السجادة الحمراء الكثير من الجدل والحديث عنها وعن إطلالتها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شبهها الجمهور بـ"كيم كاردشيان".

وظهرت ندى، بإطلالة جذابة بصحبة الفيشاوي خطفت بها أنظار كل الحاضرين لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية والمنعقد في مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر.

وحرصت ندى على ارتداء فستان طويل ذي أكمام لونه أخضر مفتوح من الظهر مطرز من أسفل الظهر وعلى أساور اليد يبرز جمالها وإطلالتها الراقية، والشعر الطويل المندسل إلى أسفل الظهر والمكياج الراقى الهادي الجميل، حاملة في يدها حقيبة ذات لون أسود بدون يد وحزاء أسود ذي كعب عال.
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان
شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

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