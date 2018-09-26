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حوادث

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:57 م
مدير الامن خلال الجولة
مدير الامن خلال الجولة
محمد صبرى
شنت أجهزة الأمن بمحافظة القاهرة، حملة مكبرة بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والتى استهدفت 20 شارعا وحيا بمختلف قطاعات القاهرة.

ففي مجال المرافق، تم إزالة 855 إزالة إدارية، 145 إشغال طريق، 26 بائع جائل، 5 عربة يد لبيع الخضار والفاكهة، 3 عدم حمل شهادة صحية، 44 محضر تلوث بيئة، 65 محضر إدارة بدون ترخيص، لافتة إعلانات، 3 عربة فول، 4 فاترينة لبيع المأكولات، و6 تروسيكل بيع فاكهة.

وفي مجال المرور، تم ضبط (2293 كلبش، 39 تعطيل حركة المرور، 732 سحب تراخيص، 3893 مخالفات نموذج 125، 17 طمس لوحات، 66 انتظار في الممنوع، 16 ملصقات ومعلقات، 156 مخالفة شروط الترخيص، 30 حظر سير نقل، 35 دون رخصة قيادة، 37 بدون رخصة تسيير، 122 انبعاث دخان، 114 أمن ومتانة، 3 حجز دراجات نارية، 4 مركبات بدون لوحات، 10توك توك 140 تصالح).

ومن المقرر أن تتواصل الحملات بتلك المنطقة ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بـ20 شارعا في القاهرة

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