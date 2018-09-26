بورسعيد بتفرح

عاشت مدينة بورسعيد الباسلة كرنفال الاحتفالات يوم الأحد الماضى، بعد فوز النادى المصرى على اتحاد العاصمة الجزائرى فى إياب دور الـ8 بالكونفدرالية بهدف محمود وادى وتأهل الفريق إلى الدور قبل النهائى من البطولة الأفريقية، وتناسى البورسعيدية همومهم وأحزانهم وانهمرت دموع الفرح من عيونهم وهم يشاهدون ناديهم الحبيب يقترب من تحقيق حلم اللقب الأفريقى.



الفوز الذى حققه النادى المصرى على اتحاد العاصمة فى عقر داره، جاء نتيجة الروح القتالية العالية لجميع اللاعبين، والتنظيم الرائع داخل المستطيل الأخضر، وظهر جميع نجوم الفريق بمستوى جيد وكانوا رجالًا وعند حسن ظن جماهيرهم، ودافعوا عن كيان المصرى بعزيمة وإصرار، وصعدوا للدور نصف النهائى بالكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ النادى البورسعيدى.



استمرار فريق المصرى فى الكونفدرالية وتحقيقه نتائج متميزة بالبطولة يأتى نتاج الحالة الرائعة من الاستقرار الفنى بقيادة مدربه حسام حسن، والإدارى بقيادة المهندس سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى، ومعه كتيبة من أعضاء المجلس كل همهم مصلحة ناديهم وها هم يحصدون الآن نجاحًا غاب عن النادى سنوات طويلة.



المغامرة القادمة للنادى المصرى فى الدور نصف النهائى بكأس الكونفدرالية، أمام فريق فيتا كلوب الكونغولى، حيث يلعب النسر الأخضر لقاء الذهاب يوم الأربعاء 3 أكتوبر المقبل، بمدينة بورسعيد، على أن يقام لقاء الإياب يوم 24 من الشهر نفسه، بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، والذى يتسع لحوالى 80 ألف متفرج.



نادى فيتا كلوب، تأسس عام 1935، ويعد ثانى الأندية شعبية فى الكونغو بعد فريق مازيمبى، وسبق لفيتا كلوب الحصول على لقب دورى أبطال افريقيا مرة واحده عام 1973، كما حصل على لقب الوصيف فى نفس البطولة عامى 1981، و 2014 .



بدأ الفريق الكونغولى مشواره الافريقى العام الحالى من خلال مشاركته فى الدور التمهيدى بدورى الأبطال، حيث تخطى فريق ميتى ويندوز بطل مالاوى بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 0/4 فى الكونغو، 1/2 فى مالاوى، ليصعد الى دور الـ32 حيث ودع بطل الكونغو دورى الأبطال من هذا الدور على يد الدفاع الحسنى المغربى، بعد هزيمته فى المغرب بهدف نظيف والتعادل فى الكونغو 2/2.



بعدها انتقل فيتا كلوب للمشاركة فى دور الـ32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية، حيث استطاع الفوز على فريق لامانشا الكونغولى فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 0/1 ، 1/5 ليصعد لدور المجموعات، حيث جاء ضمن المجموعة الأولى النارية، مع أندية الرجاء المغربى وآسيك الايفوارى وأدونا ستار الغانى.



فى دور المجموعات، بدأ فيتا كلوب مشواره بالتعادل السلبى مع الرجاء المغربى، ثم الفوز على أسيك 1/3، بعدها تلقى هزيمة من أدونا ستار 2/1 فى غانا، وفى مباريات العودة فاز فيتا كلوب على أدونا ستار 0/2 وهى نفس النتيجة التى فاز بها على الرجاء البيضاوى، قبل أن يخسر فى آخر لقاءاته أمام أسيك 0/2، ليصعد فيتاكلوب لدور الـ8 بعد أن جاء ثانيًا فى مجموعته برصيد 10 نقاط.



وجاء عبور فيتا كلوب الكونغولى للدور نصف النهائى بكأس الكونفدرالية عقب تخطيه عقبة فريق نهضة بركان المغربى، حيث فاز فيتا كلوب فى لقاء الذهاب بالكونغو بنتيجة 1/3، ثم تعادلا 1/1 فى لقاء الإياب بمدينة بركان المغربية.



يضم فريق فيتا كلوب مهاجمًا من العيار الثقيل وهو اللاعب جان دارك ماكوسو هداف الفريق فى البطولة الأفريقية، كما يمتلك الفريق 6 لاعبين بمنتخب الكونغو للمحليين ولاعب واحد بالمنتخب الاول، بجانب 3 لاعبين محترفين ويلعبون لمنتخبات سوازيلاند ورواندا وزيمبابوى.



من المنتظر أن يواجه النادى المصرى فريقًا من العيار الثقيل حيث أكد فيتا كلوب، أنه فريق عنيد ويتمتع بمجموعة جيدة من اللاعبين، لذا على الجهاز الفنى للمصرى واللاعبين الاستعداد الجيد للفريق الكونغولى، وعلى جماهير بورسعيد الرائعة مساندة فريقها بالتشجيع المثالى، كما عودتنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الذهاب، تسهل من مهمة الفريق قبل موقعة الإياب بالكونغو.



كلنا ثقة فى قدرة النادى المصرى على تحقيق الانتصار والتأهل للدور النهائى فى الكونفدرالية، ليصبح على بعد خطوة واحدة من تحقيق أحلام البورسعيدية فى حصد اللقب الغالى بإذن الله.

