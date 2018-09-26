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حوادث

الأجهزة الأمنية بالأقصر تنجح في إتمام الصلح بين عائلتين بأرمنت

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية بالأقصر فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين بدائرة مركز شرطة أرمنت.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة أرمنت، فى النزاع القائم بينهما، وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات التنفيذية والشعبية وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين ، حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفى أحد محاورها إلى استهداف الخصومات الثأرية والعائلية والعمل على إنهائها صلحًا تعزيزًا للشق الوقائى لمنع الجريمة وتحقيق الردع العام.

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