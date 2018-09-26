السجن 3 سنوات لعامل هتك عرض طفل جاره في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بالسجن 3 سنوات على عامل هتك عرض طفل جاره البالغ من العمر 10 سنوات تحت تهديد السلاح بأبو كبير.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية وقت الواقعة، تلقي إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من "محمد ال.س" 33 سنة- تاجر سمك، ومقيم بحى البنوية بأبو كبير، يتهم فيه جاره "وليد ع.ش" 18 سنة- عامل، بخطف نجله "السيد" 10 سنوات، وهتك عرضه تحت تهديد السلاح.



وتبين من تحريات المباحث صحة الواقعة، وألقي القبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا لمحكمة جنايات الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.