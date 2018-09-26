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أخبار البلد

السيسي يبحث مع نظيره البرتغالي التعاون الثنائي وجهود مكافحة الإرهاب

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 07:33 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مارسيلو دي سوزا، رئيس البرتغال، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد في مستهل اللقاء بالعلاقات القوية التي تربط بين مصر والبرتغال، وبمستوى اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، وآخرها زيارة الرئيس البرتغالي لمصر في أبريل من العام الجاري.

وأعرب الرئيس عن حرص مصر على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين، ودفع أوجه التعاون المشترك، والبناء على النتائج الإيجابية التي حققتها الزيارات الرئاسية بين الجانبين.

وأوضح راضي، أن السيسي أعرب كذلك عن تقدير مصر لمواقف البرتغال الداعمة للقاهرة داخل الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالجهود المصرية في مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس البرتغالي، أعرب من جانبه، عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا عمق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد رئيس البرتغال حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، مثمنا دورها في إرساء دعائم الاستقرار بالشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر السفير بسام راضي، أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، والترتيبات الجارية لعقد اللجنة المشتركة المقبلة، وكذا بحث التعاون الجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات، فضلًا عن آخر مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط، وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

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