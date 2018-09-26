جروس يصحح أخطاء لاعبي الزمالك في أول تدريب للفريق بالكويت

قام السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، على الإشراف بنفسه على تقسيمة اللاعبين، استعدادا لمواجهة القادسية الكويتى المقرر لها ، بعد غد الجمعة فى إياب دور ال 32 لدورى أبطال العرب.



وحرص المدير الفني لفريق الزمالك، على تصحيح أخطاء اللاعبين أول بأول وتوجيه التعليمات والنصائح لهم .



ويخوض الزمالك مرانه الأول على ملعب القادسية، وسط حضور من جماهير الزمالك، التى حرصت على مساندة الفريق وتحفيزهم لتحقيق الفوز ، والصعود لدور ال 16 للبطولة العربية .



يذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.