إنشاء محطة كهرباء بتكلفة 1.3 مليار جنيه بالوادى الجديد خلال عام

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة كهرباء عملاقة بقدرة ٤٠٠ ميجاوات وبتكلفة ١.٣ مليار جنيه لتوصيل التيار الكهربائي من نجع حمادي مباشرة لتغذية مدينة الخارجة تمهيدا لمد ابراج منها لإقامة محطة كهرباء بباريس.



وأكد "الزملوط"، فى بيان اليوم، أن وزارة الكهرباء، من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تنفذ حاليا مشروع إنشاء أبراج كهربائية تربط بين محطة كهرباء مركز بلاط بمحطة كهرباء شرق العوينات في الوادي الجديد، بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه، بهدف توفير مصادر طاقة كهربائية إضافية بمنطقة الواحات.



ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرًا، وذلك لربط منطقة شرق العوينات بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة، وكذلك ربط محطة محولات بلاط بخط إضافي من كهرباء الشبكة الموحدة.