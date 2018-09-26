أندريه سيلفا يباغت ريال مدريد بهدف أول لأشبيلية بعد 17 دقيقة.. فيديو

أحرز أندريه سيلفا هدف إشبيلية الأول فى مرمى ريال مدريد مع الدقيقة 17 في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.





تبادل الفريقان الهجمات على المرمى ونجح أندريه سيلفا فى تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى.





ودفع جولين لوبيتيجي مدرب الفريق الملكى بتشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى تيبوا كورتوا وبخط الدفاع سيرخيو راموس ورافائيل فاران وناتشو ومارسيلو وفى خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفى خط الهجوم أسينسيو وجاريث بيل وكريم بنزيمة.



