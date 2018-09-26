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رياضة

أندريه سيلفا يباغت ريال مدريد بهدف أول لأشبيلية بعد 17 دقيقة.. فيديو

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:26 م
أندريه سيلفا
أندريه سيلفا
يسرى غازى
أحرز أندريه سيلفا هدف إشبيلية الأول فى مرمى ريال مدريد مع الدقيقة 17 في المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًا على ملعب رامون سانشيز بيزخوانو في إطار مباريات الجولة السادسة للدوري الإسباني.

تبادل الفريقان الهجمات على المرمى ونجح أندريه سيلفا فى تسجيل الهدف الأول عقب تلقيه تمريرة عرضية سددها بقدمه فى مرمى الفريق الملكى.

ودفع جولين لوبيتيجي مدرب الفريق الملكى بتشكيلة ضمت كل من: فى حراسة المرمى تيبوا كورتوا وبخط الدفاع سيرخيو راموس ورافائيل فاران وناتشو ومارسيلو وفى خط الوسط كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش وفى خط الهجوم أسينسيو وجاريث بيل وكريم بنزيمة.

وجاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي: فى حراسة المرمى توماس فاسليك وبخط الدفاع دايينال كاريكو وسيمون كيير وسيرجي جوميز وفى خط الوسط خيسوس نافاس وإيفر بانيجا وجويليهيرم أرانا وبابلو سارابيا وفرانكو فاسكيز على أن يقود خط الهجوم الثنائى أندري سيلفا ووسام بن يدر.

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