يوفنتوس يحقق فوزا سهلا أمام بولونيا بثنائية فى الدوري الإيطالي.. فيديو

حقق فريق يوفنتوس فوزًا سهلًا على ضيفه بولونيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأليانز ستاديوم، بالجولة السادسة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.



وسجل ديبالا هدف السيدة العجوز الأول في المباراة فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعدما تابع تسديدة ماتويدي، التي تصدى لها الحارس، وعادت إليه ليسكنها الشباك.



وأضاف ماتويدي الهدف الثاني فى الدقيقة 16 بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو من الناحية اليمنى ليستقبلها اللاعب الفرنسي بتسديدة قوية فى أعلى الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للسيدة العجوز.



وواصل البيانكونيري سلسلة انتصاراته بتحقيقه الفوز رقم 6 ليحقق العلامة الكاملة، وارتفع رصيده إلى 18 نقطة بالمركز الأول، وتجمد رصيد بولونيا عند 4 نقاط.