أول تصريح من ترامب بعد زيادة عدد ضحايا الاعتداء الجنسي لمرشحه إلى 3 نساء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة، إن نتيجة جلسة الاستماع أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ المقرر لها السبت، قد تجعله يغير رأيه حول اتهامات الاعتداء الجنسي الموجهة إلى مرشحه لمنصب المحكمة العليا بريت كافانو. بعدما وصل عدد ضحاياه إلى 3 نساء.



وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن ترامب أعرب خلال مؤتمر صحفي منفرد في نيويورك، عن استعداده لتغيير رأيه خلال الاستماع إلى ادعاءات كريستين فورد، وتعهد أنه سيعلن تغيير رأيه على الفور.



وأضاف أن من يتهمون كافانو لديهم فرصة كبيرة للحديث وعرض قضيتهم.



وردا على سؤال لأحد الصحفيين، حول ما إذا كانت الـ3 نساء كاذبات في ادعاءاتهن، تعثر ترامب قائلا "لا أستطيع أن أقول لكم إذا كن كاذبات أم لا حتى استمع إليهن، ولا أعرف ما حدث، لأنني مشغول في الأمم المتحدة".



وكانت امرأة ثالثة قد ادعت انها تعرضت لتجاوزات جنسية من قبل كافانو، وأنها تعرضت للاغتصاب الجماعي خلال سهرة في مطلع الثمانينيات حضرها كافانو.



ونفى كافانو غاضبا الاتهامات الجديدة قائلا "هذا سخيف وضرب من الخيال لا أعلم من تكون والأمر لم يحدث".

