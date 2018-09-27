الولايات المتحدة: لا نفكر في السحب من مخزونات الطوارئ النفطية

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري أمس، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تفكر في السحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ لتبديد أثر العقوبات الوشيكة على إيران وإنها ستعتمد على كبار المنتجين العالميين للحفاظ على استقرار السوق.





وأبلغ "بيري"، الصحفيين في مقر الوزارة، قائلاً "إذا نظرتم إلى احتياطي البترول الاستراتيجي وكان لكن أن تطرحوه في السوق، فإن له أثرا محدودا وقصير الأجل"، مفسرًا الأسلوب الذي تفكر به الإدارة الأمريكية.





وأضاف أنه بينما هناك إمكانية لارتفاع أسعار الخام في الأجل القصير "أشعر بالاطمئنان إلى أن الإمدادات العالمية ستمتص العقوبات القادمة".



