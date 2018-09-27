أمازون تفتتح متجرا تقليديا في نيويورك

قررت شركة أمازون للتجارة الإلكترونية، أمس الأربعاء، فتح متجر عام لها في مدينة نيويورك، لبيع الدمى والسلع المنزلية ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تحتل تصنيفًا عاليًا على موقعها الإلكتروني.



وبحسب سبوتنك، زودت أمازون المتجر بالسلع الأعلى مبيعا لديها ومنتجات أخرى رائجة بين سكان نيويورك، وسيتيح المتجر، الذي يحمل اسم (أمازون —4 ستار)، للزبائن الاستمتاع بسماعات (إيكو) وجهاز (كيندل) للقراءة الإلكترونية وأجهزة أخرى من إنتاج الشركة. وسيوفر المتجر أيضا الكتب والألعاب وأدوات المطبخ.



ويمثل الإعلان عن المتجر الجديد أحدث خطوة تتخذها أمازون لغزو منطقة قوة منافسين مثل (تارجت كورب) التي اجتذبت الزبائن بمتاجر جديدة صغيرة الحجم. ويسلط الإعلان أيضا الضوء على اتجاه الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية في العالم إلى المتاجر التقليدية لإرضاء الزبائن.