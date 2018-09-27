ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الخارجية الأمريكية: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات .. فيديو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:06 ص
المتحدثة الاقليمية
المتحدثة الاقليمية بالخارجية الأمريكية
مي فهمي
قالت المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية إيريكا تشوسان، إن العلاقات بين مصر وأمريكا تاريخية وعميق، وهناك تعاون بينهما في كافة المجالات.

وأضافت خلال تصريحات خاصة لها بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس حجم الصداقة بين القاهرة وواشنطن.

وأكدت أن هناك تعاونا بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة وتبادل الخبرات، متطلعين لمزيد من الفرص في هذه المجالات والملفات الإقليمية.

ترشيحاتنا

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

أغنية اشنقوا البيض تثير الجدل في فرنسا

بعد 37 عاما.. كابتن يخت النجمة ناتالى وود يكشف عن قاتلها

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2018

موعد مباراة الأهلى والنجمة اللبنانى والقنوات الناقلة

احذري.. أطعمة تتناولينها يوميا تزيد خطر الإصابة بالصدفية

ناهد السباعي تلفت الأنظار في عرض ماتعلاش على الحاجب بمهرجان الجونة ..صور

شاهد.. أول كلب في العالم يحترف التزحلق على الجليد

الأهلى يبحث عبور النجمة اللبنانى فى البطولة العربية اليوم

مشيخة الأزهر تأمر بتحقيق عاجل مع معلم اعتدى على تلميذ بالشرقية ..صور

رئيس الوزراء يعلن عن إنشاء جامعة تكنولوجية خلال تفقد مدينة غرب قنا

رئيس الوزراء يهدي الورود للمرضى بمستشفى قنا العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط منظومة اتصالات غير شرعية لتوزيع خدمات الإنترنت بالقاهرة .. صور

ملكة جمال تركية مهددة بسحب اللقب منها.. صور

حملة نظافة بجميع مستشفيات الفيوم.. صور

15 صورة تكشف أناقة إطلالات أروى جودة فى عيد ميلادها

سعر صادم لإطلالة إيفانكا ترامب الأخيرة.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو
الرئيس البرتغالي: السيسي دعاني لحضور منتدى شباب العالم في نوفمبر.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية بمحاور وميادين القاهرة اليوم
الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الطقس لمدة 48 ساعة
فاطمة عيد: الإنترنت سر ابتعادي عن الغناء لعشر سنوات

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟