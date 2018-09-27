الخارجية الأمريكية: نتطلع لمزيد من التعاون مع مصر في مختلف المجالات .. فيديو

قالت المتحدثة الإقليمية بالخارجية الأمريكية إيريكا تشوسان، إن العلاقات بين مصر وأمريكا تاريخية وعميق، وهناك تعاون بينهما في كافة المجالات.



وأضافت خلال تصريحات خاصة لها بفضائية اكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكس حجم الصداقة بين القاهرة وواشنطن.



وأكدت أن هناك تعاونا بين البلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والتجارة وتبادل الخبرات، متطلعين لمزيد من الفرص في هذه المجالات والملفات الإقليمية.