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حوادث

الرقابة الإدارية تعلن عن بدء برنامج لنشر قيم النزاهة والشفافية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:16 ص
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية
طه جبريل
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن إطلاق منظومة تدريبية بنظام التعلم عن بعد عبر الإنترنت للتدريب على "نشر قيم النزاهة والشفافية بنظام التعلم الإلكتروني"، وذلك في ضوء التعاون المثمر بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني.

تهدف المنظومة إلى رفع الوعي التثقيفي بقيم النزاهة والشفافية لدى العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني من خلال التدريب في عدة مجالات وهي مفهوم الفساد وأنواعه، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين المدنيين بالدولة، وأخيرا الاتجاهات الحديثة للإدارة ومفهوم مكافحة الفساد / الشفافية / النزاهة ، وذلك عبر التصفح الإلكتروني للإنترنت من خلال أجهزة الحاسب الآلي واتباع خطوات التدريب بالبرنامج.

كما يمكن طبع شهادة اتمام التدريب إلكترونيًا، وفِي إطار ذلك عقدت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة في الفترة من ٢٤ إلى ٢٠١٨/٩/٢٦ عدة برامج تدريبية لعدد من العاملين بكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة للتدريب على كيفية الاستخدام الفني للمنظومة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية على بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال العنوان www.aca.gov.eg.

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