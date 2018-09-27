طارق خيري يعلن قائمة سلة الأهلي لـ تصفيات إفريقيا

أعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تسافر، مساء اليوم، إلى تنزانيا لخوض تصفيات المنطقة الخامسة المؤهِلة لنهائيات بطولة إفريقيا.



وكان مجلس إدارة النادي قام بتكليف محمد سراج الدين، عضو مجلس الإدارة، برئاسة البعثة، والتي تضم كلًا من:



الجهاز الفني: طارق خيري، المدير الفني، وإسلام علي، المدرب العام، وأحمد الجارحي، المدرب، ورضا سيد، الإداري، وأحمد يحيى، طبيب الفريق.



اللاعبون: إبراهيم الجمال – رامي جنيدي – مصطفى الشافعي – كريم الدهشان – أحمد السلعاوي – حاتم البحيري – محمد أبو النصر – سيف سمير – كونيتون دوجيت – مصطفى مشعل – مؤمن أبوالعينين – محمد عدلي.



وتأكد غياب؛ طارق الغنام، ومودي الجارحي؛ بسبب عدم الجاهزية البدنية لخوض المباريات، إلى جانب غياب أحمد علي “برغوتة”؛ بسبب إجراءات السفر.