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أخبار البلد

البيئة تدعم الغربية بـ ٤٩ مليون جنيه لرفع كفاءة النظافة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:57 م
صورة لعملية تسليم
صورة لعملية تسليم منظومة النظافة
حنان توفيق
سلمت وزارة البيئة محافظة الغربية "٣ رأس جرار" بقيمة ٧ ملايين جنيه وذلك في إطار الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات لدعم المحافظات الأربع "كفر الشيخ/الغربية/قنا/أسيوط" من خلال المرحلة الثانية للدعم التي يتم تنفيذها خلال العام الحالى والتى تندرج ضمن المكون الاستثمارى للبرنامج.

ويقوم البرنامج خلال المرحلة الثانية بدعم المحافظة بـ ٢٩ معدة باستثمارات تصل إلى ٣٧ مليون جنيه، حيث تم تسليم ٦ جرارات خلال الفترة الماضية على أن يتم تسليم باقى الدعم بنهاية العام الحالى، بالإضافة إلى ما تم دعم المحافظة به خلال المرحلة الأولى بـ ١٠ معدات باستثمارات بلغ قيمتها ١٢ مليون جنيه لتصل قيمة معدات الدعم في المرحلتين 49 مليون جنيه.

وتهدف مداخلات البرنامج الوطني إلى دعم المحافظات بمعدات لجمع ونقل المخلفات الصلبة المتولدة لتحسين كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة بنسبة ٢٠%عن الوضع الحالي.

يأتي ذلك استمرارا لدعم وزارة البيئة لتفعيل منظومة المخلفات الجديدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

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