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سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:37 م
الدكتور هاني اسحق
الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا
أيمن رياض
تقدم الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ببلاغ للأجهزة الأمنية قيد برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨م ، تضمن بلاغ عن تزوير إخطار شخص بوفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل و تقدم بهذا الإخطار رفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة.

وقال إنه تم قبول إخطار الوفاة و الأوراق الثبوتية و تم استصدار شهادة الوفاة منذ ما يقارب ٤ شهور ، غير انه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي و قاموا بإبلاغ مفتش الصحة بذلك.

و تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة رغم كونها على قيد الحياة هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية و كذا سداد مديونيات لقروض بنكية، و أن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة و كذا إسقاط مديونيات البنوك كون تشخيص وفاتها سرطان بالمخ .

وتم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط و إحضار المبلغ عن الواقعة و المدعى وفاتها و هي على قيد الحياة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

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