سيدة تدعى وفاتها بمساعدة زوجها للهروب من قروض بنكية وأحكام قضائية

تقدم الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا ببلاغ للأجهزة الأمنية قيد برقم ١٠٥٢٥ إداري قسم المنيا لسنة ٢٠١٨م ، تضمن بلاغ عن تزوير إخطار شخص بوفاة زوجته المريضة بالسرطان أثناء سحب عينة من الورم الخبيث لتحليلها بأحد المعامل و تقدم بهذا الإخطار رفق الأوراق الثبوتية للتبليغ عن واقعة الوفاة بمكتب الصحة.



وقال إنه تم قبول إخطار الوفاة و الأوراق الثبوتية و تم استصدار شهادة الوفاة منذ ما يقارب ٤ شهور ، غير انه شوهدت ذات السيدة المدعى وفاتها من قبل زملائها في العمل الحكومي و قاموا بإبلاغ مفتش الصحة بذلك.



و تبين أن الدافع وراء استصدار شهادة وفاة للزوجة رغم كونها على قيد الحياة هو التهرب من تنفيذ أحكام قضائية و كذا سداد مديونيات لقروض بنكية، و أن زوجها تقدم بشهادة وفاتها لجهة عملها الحكومي للحصول على مكافأة نهاية الخدمة و كذا إسقاط مديونيات البنوك كون تشخيص وفاتها سرطان بالمخ .



وتم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بضبط و إحضار المبلغ عن الواقعة و المدعى وفاتها و هي على قيد الحياة و طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

