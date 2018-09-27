ميلان يواصل تعثره بالتعادل مع إمبولي 1-1 في الدوري الكالشيو..فيديو

سقط اي سي ميلان في فخ التعادل للمرة الثالثة علي التوالي بعد تعادله مع إمبولي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على "ملعب كارلو كاستيلاني" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



لم ينتظر فريق الروسونيري سوى 10 دقائق ليعلن تقدمه بعد عبور لوكاس بيليا عبر تسديدة صاروخية من حدود منطقة الجزاء في كرة ارتطمت بليوناردو كابيزي ، و عاد فرانشيسكو كابوتو من ضربة جزاء ليعادل النتيجة لـ إمبولي في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة .



ورفع ميلان رصيده بهذا التعادل الهزيل إلى 6 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد إمبولي إلى 5 نقاط في المركز السابع عشر.