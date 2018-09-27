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محافظات

محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:35 م
محافظ البحيرة يستقبل
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية
جمالات الدمنهورى
استقبل اللواء  هشام آمنة – محافظ البحيرة بمكتبه اليوم فضيلة الدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية الذى قدم التهنئة للواء المحافظ بمناسبة حصوله على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب محافظ البحيرة .

وقدم فضيلة المفتى التهنئة للدكتورة نهال بلبع بمناسبة حصولها على ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب نائب محافظ البحيرة .

وأشاد فضيلة المفتى بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين وحرص المحافظ ومتابعته الميدانية للمشروعات التنموية التي تتم على أرض المحافظة وجولاته بمدن ومراكز المحافظة والتى لمس آثارها الواضحة على الطبيعة كأحد المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بهذة الزيارة مؤكدا على أنه يسترشد ويستهدى بالآراء الدينية والسياسية لفضيله المفتى فنحن جميعا شركاء في تنميه الوطن ولابد من تضافر كافة الجهود للعمل على مواصلة مسيرة العطاء والتنمية.

كما أكد المحافظ على إعتزاز محافظة البحيرة بابنها البار فضيلة الدكتور شوقى علام الذى يعد واحدا من أهم الرموز الدينية التى تفخر بها مصر والعالم الإسلامى.
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية
محافظ البحيرة يستقبل مفتى الجمهورية

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