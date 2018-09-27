رئيس جامعة الأزهر يصدر حركة تنقلات جديدة فى مناصب قيادية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حركة تنقلات وترقيات بالجامعة شملت انتداب مجدي عبدالعزيز أبوسكين، أمينا عامًا للجامعة، وممدوح حسن محمود أمينا عاما مساعدا للجامعة، وهند عبدالقادر الضرغامي، في وظيفة أمين عام مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويحيى السيد إبراهيم عطوة أمينا مساعدا للوجه البحري.



وقرر المحرصاوي، انتداب حامد سيد إسماعيل، مديرا عاما لشئون التعليم، وعادل محمد عبدالنبي، مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، وطارق أمين صادق، مديرا عاما للعلاقات العلمية والثقافية، وأيمن أحمد الدرديري، مديرا عاما للأمن الجامعي، وأسامة محمد أمين، مديرا عاما الإدارة العامة للمكتبات.



كما قرر انتداب على بكر حسن، مديرا عامًا للشئون الإدارية، وسعيد محمد علي، مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وإيهاب هاشم عدلان، مديرا عاما للشئون القانونية.



وشمل القرار: تجديد فترة انتداب محمود محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، وجيهان محمود ثروت مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالوجه البحري، وعيد عبدالعزيز القاضي، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بنات، وسعاد عبدالله بكر، مدير عام شئون التعليم فرع البنات، طارق محمود الدسوقي شعلان، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالوجه البحري.



كما قرر انتداب عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، مديرا عاما لشئون التعليم والطلاب أسيوط، وأحمد سليم حسن سليم، مدير عام الشئون المالية والإدارية أسيوط، ومحمد سيد سيد، مدير عام الشئون الإدارية بمستشفى باب الشعرية.



كما قرر انتداب جمال عبد العزيز محمد، في وظيفة أمين عام كلية التربية بنين القاهرة، وإيراهيم محمد عبدالحميد، أمين كلية اللغة العربية بنين القاهرة، ووليد إسماعيل أحمد، أمين عام كلية التجارة بنين القاهرة، محمود محمد سيد، أمينا عاما لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، فايزة ممدوح حسن، أمينا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة.