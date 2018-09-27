ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة الأزهر يصدر حركة تنقلات جديدة فى مناصب قيادية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حركة تنقلات وترقيات بالجامعة شملت انتداب مجدي عبدالعزيز أبوسكين، أمينا عامًا للجامعة، وممدوح حسن محمود أمينا عاما مساعدا للجامعة، وهند عبدالقادر الضرغامي، في وظيفة أمين عام مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويحيى السيد إبراهيم عطوة أمينا مساعدا للوجه البحري.

وقرر المحرصاوي، انتداب حامد سيد إسماعيل، مديرا عاما لشئون التعليم، وعادل محمد عبدالنبي، مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث، وطارق أمين صادق، مديرا عاما للعلاقات العلمية والثقافية، وأيمن أحمد الدرديري، مديرا عاما للأمن الجامعي، وأسامة محمد أمين، مديرا عاما الإدارة العامة للمكتبات.

كما قرر انتداب على بكر حسن، مديرا عامًا للشئون الإدارية، وسعيد محمد علي، مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وإيهاب هاشم عدلان، مديرا عاما للشئون القانونية.

وشمل القرار: تجديد فترة انتداب محمود محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، وجيهان محمود ثروت مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالوجه البحري، وعيد عبدالعزيز القاضي، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بنات، وسعاد عبدالله بكر، مدير عام شئون التعليم فرع البنات، طارق محمود الدسوقي شعلان، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالوجه البحري.

كما قرر انتداب عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، مديرا عاما لشئون التعليم والطلاب أسيوط، وأحمد سليم حسن سليم، مدير عام الشئون المالية والإدارية أسيوط، ومحمد سيد سيد، مدير عام الشئون الإدارية بمستشفى باب الشعرية.

كما قرر انتداب جمال عبد العزيز محمد، في وظيفة أمين عام كلية التربية بنين القاهرة، وإيراهيم محمد عبدالحميد، أمين كلية اللغة العربية بنين القاهرة، ووليد إسماعيل أحمد، أمين عام كلية التجارة بنين القاهرة، محمود محمد سيد، أمينا عاما لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، فايزة ممدوح حسن، أمينا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة.

ترشيحاتنا

الإسماعيلي يهزم الكويت بركلات الترجيح ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس زايد

وكيل تعليم الدقهلية يحيل المتورطين في واقعة ضرب طلاب مدرسة بلقاس للتحقيق

دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما

السيسي يبدأ معركة تخفيض تلال الدين العام.. المالية تعد برنامج إصلاح هيكليا للاقتصاد .. نواب: يقلل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.. وزيادة الموارد وتقليل المصروفات الحكومية ضرورة

فيديوجراف .. المد والجزر يخلق مشهدا فريدا بأحد أنهار الصين

الأمن السعودي يقتل 3 مطلوبين في القطيف

رسميا.. الزمالك يخوض مباراتي الهلال واتحاد جدة في السوبر المصري السعودي

السوبر المصرى السعودى بين الزمالك والهلال السعودي في الرياض يوم 6 أكتوبر

الخميس الأسود لتركيا.. 3 صفعات لنظام أردوغان في أقل من 24 ساعة .. أوروبا توجه ضربة للسلطان في يوم وصوله ألمانيا

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

مدرب النجمة: الأهلي استحق الفوز برباعية

تقرير جاساما يضمن حضور جماهير الأهلي أمام وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكات جمال مصر يتألقن بأزياء السبعينات والستينات في مسابقة Miss Elegant"

أشرف صبحي وعبد المنعم عمارة يفتتحان تطوير منشآت بمركز شباب روض الفرج

شقيق ضحية الإهمال الطبي: أخويا دخل إيده مكسورة.. خرج ميت بحقنة بنج

صناع السينما يتسلمون 170 ألف دولار من منصة مهرجان الجونة السينمائي.. صور

تفاصيل واقعة الحصيرة في مدرسة إبتدائية بطوخ

فيديو

زكريا ناصف يهاجم مؤمن زكريا ويشيد بوليد سليمان.. فيديو
شاهد.. تعليق مؤلف كابتن ماجد على النجم المصرى محمد صلاح
دبلوماسى سابق: الكونجرس الأمريكى اتخذ قرار القدس عاصمة لإسرائيل منذ 23 عاما
هالة مصطفي: ترامب أكثر رئيس أمريكي عازم على مواجهة الإرهاب
سفير مصر بطوكيو: اليابان لعبت دورا كبيرا في تمويل المتحف المصري الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟