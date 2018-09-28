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مرأة

طبيب جراحة أوعية يقدم نصائح للوقاية من الإصابة بالقدم السكري

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:25 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور حسام المهدي مدرس جراحة الأوعية الدموية بطب قصر العيني، أن مريض القدم السكرى ‎ يجب أن يتحقق بين أصابع القدمين من خلال استخدام مرآة لرؤية بطن القدم، أو الطلب من شخص آخر أن ينظر إلى القدمين، لافتا إلى أنه يجب الحفاظ على بشرة القدم ناعمة عن طريق فرك طبقة رقيقة من الكريم على قمم وقيعان القدمين ولكن لا توضع بين أصابع القدمين لأن الرطوبة قد تسبب العدوى بين الأصابع.

وأوضح المهدى، أن الغرغرينا وقرح القدم التي لا تتحسن مع العلاج يمكن أن تؤدي إلى بتر أصبع القدم أو القدم أو جزء من الساق وقد يكون البتر مهم لمنع العدوى السيئة من الانتشار إلى باقي الجسم وإنقاذ حياة المريض.

‎وقال: إن رعاية القدم الجيدة مهمة جدا لمنع الالتهابات الخطيرة والغرغرينا، كما أن تلف الأعصاب من مرض السكري يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في شكل القدم مثل أصابع المطرقة.

‎ وأضاف مدرس جراحة الأوعية الدموية بطب قصر العيني أن رعاية القدم السكري يجب أن تبدأ من التحقق من القدمين كل يوم , وغسل القدمين كل يوم وتنشيفها جيدا , وتقليم الأظافر، وارتداء الأحذية والجوارب في جميع الأوقات , وحماية القدمين من الأرض الساخنة والباردة , والحفاظ على تدفق الدم إلى القدمين.

وأوضح أنه يجب زيارة الطبيب بشكل دوري لفحص القدمين , فقد يكون هناك مشاكل بالقدم، ولكن لا يشعر المريض بها فالتحقق من القدمين كل يوم يساعد على اكتشاف المشاكل في وقت مبكر قبل أن تزداد سوءا.

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