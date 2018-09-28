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مدير عام المساجد الحكومية بالأوقاف: الإنسان أكرم مخلوق على الأرض.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الشيخ محمد عيد كيلانى مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الإنسان هو أساس الوجود وأساس هذا الكون، لافتا إلى أن الله سبحانه وتعالى حين بدأ الخلق قال للملائكة «إنى جاعل فى الأرض خليفة».

وأضاف كيلانى، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن الإنسان في نظر الإسلام أكرم مخلوق على هذه الكرة الأرضية.

وأشار إلى أن خلقة الإنسان الأول وهو آدم بقدرة الله وخلقه الله بقدرته ونفخ فيه من روحه، فالإنسان صنعة الله وأوضح أن القرآن الكريم تحدث عن الإنسان فى أشياء كثيرة وأكد أن كل ما خلقه الله فى الكون مسخر للإنسان وهذا تكريم له.

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