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تعليم

التعليم: تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابطًا إلكترونيًا لتقوم من خلاله المدارس بتسجيل حضور الطلاب و المعلمين لمرحلة الثانوي العام و الفني إلكترونيًا من خلاله.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار سعيها لتحسين نظام الإدارة المدرسية داخل المدارسة ، تم عمل تطبيق إلكتروني جديد لنظام الإدارة المدرسية وذلك من خلال الرابط الالكتروني التالي : http://sms.emis.gov.eg

وكان وزير التربية والتعليم قد اعتمد رسميا القرار الوزاري 356 لسنة 2018 ، والذي نصت إحدى مواده على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول عشرة أيام متصلة أو منفصلة بمدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات ، تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها 10 جنيهات ، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من استلامه إنذار الانقطاع ، على ان يتم تكرار هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.

كما نص القرار على ان يحصل رسم إعادة قيد من طلاب المدارس الثانوي العام والفني الرسمي والخاص (عربي – لغات)

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