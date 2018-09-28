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أخبار البلد

مدبولى يصدر قرارا يحدد اختصاصات نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:10 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ونص القرار على أن تشمل المهام والاختصاصات المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى وخطة الأعمال ومحاور الإصلاح، والمساهمة في وضع السياسة العامة في مجال الزراعة وإستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية بما يتفق والأهداف العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى إلى قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها لضمان سرعة تنفيذها بشكل سليم، وإطلاع الوزير بصورة دورية على ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ويتولى أيضا نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومتابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى مع الاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها وذلك وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.

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