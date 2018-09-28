قومى المرأة يدمج الشباب والرجال ضمن حملة لأنى رجل

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورشة العمل الثانية لإدماج الشباب والرجال لتمكين المرأة ضمن حملة "لأنى رجل" وذلك خلال الفترة بين 25، 27 سبتمبر الجارى بحضور الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس وعدد من الشباب ممثلين من جميع محافظات الجمهورية.



واستهدفت الحملة تسليط الضوء على النماذج الإيجابية للرجال ودورهم فى دعم المرأة، والتأكيد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسي، وتغيير الافكار والموروثات الثقافية القديمة التى تعيق من تمكين المرأة فى جميع المجالات.



وتضمنت الورشة توصيل سبع رسائل أساسية للرجال وذلك لنقلها الى محافظتهم وهى (دعم الرجل للمرأة فى العمل، التعليم، ممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، التعامل مع المرأة فى العمل، الدراسة باحترام، المشاركة فى تربية الأولاد، ومناهضة العنف ضد المرأة).