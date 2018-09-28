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تعليم

تعليم القاهرة: انطلاق قافلة تعليمية لمتابعة مدارس حدائق القبة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة محمد عطية مدير المديرية، قافلة المتابعة (٢) ، والتى توجهت إلى إدارة حدائق القبة التعليمية.

وفي هذا الإطار ، أكد عطية أن القافلة تهدف إلى دعم الإدارات التعليمية فى رفع كفاءة أداء العملية التعليمية داخل دواوين الإدارات والمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتحقيق مبدأ المحاسبية للمقصرين فى أداء عملهم، والتأكيد على ضبط الأداء داخل المدارس، ورصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين، والوقوف على السلبيات للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات حول المدارس.

كما أوضح خالد حجازى وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن القافلة تضمنت ٨٠ عضو متابع، و٢٠ قيادة من قيادات الديوان، مشيرًا إلى أن بعض المدارس التى تفقدها المتابعون هى: غمرة الثانوية الصناعية، وأحمد ماهر الرسمية للغات، والنقراشى الرسمية للغات، والشهيد عاطف السادات الابتدائية، والسلام الرسمية للغات، وكوبرى القبة الابتدائية، وحدائق القبة الابتدائية.

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