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رياضة

مارسيلو يغيب عن ريال مدريد أمام اتليتكو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:32 م
صدى البلد
نور عادل
يغيب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن مارسيلو سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين وبالتالي لن يتمكن من اللعب أمام سيسكا موسكو وديبورتيفو ألافيس.

وكان مارسيلو تعرض لإصابة في ساقه اليمنى خلال المباراة الأخيرة للميرنجي أمام إشبيلية، يوم الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق الأندلسي بثلاثة أهداف نظيفة.

وسيكون كل لاعبي ريال مدريد تحت إمرة المدرب جولين لوبيتيجي في مباراة الغد أمام أتلتيكو باستثناء الثنائي إيسكو ومارسيلو، للإصابة.

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مارسيلو يغيب عن ريال مدريد أمام اتليتكو

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