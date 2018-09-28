ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا بيوم السياحة العالمي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
شاركت وزارة السياحة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي، عبر إضاءة الأهرامات وأبو الهول، أمس، حيث بثت هذه الفعالية مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

ووضعت الوزارة شعار منظمة السياحة العالمية لهذا العام "السياحة والتحول الرقمي" على صفحاتها أثناء البث، إلى جانب شعار الهيئة.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا، يوم ٨ أكتوبر المقبل؛ للإعلان عن ملامح حملتها الترويجية وعن التحالف المصري -الدولي للشركات الذي سيتولى الترويج للسياحة المصرية في الخارج، وستقوم الوزارة خلاله بتكريم مجموعة من الشركات والمنشآت السياحية المتميزة الذين أسهموا في النهوض بصناعة السياحة خلال الفترة السابقة، تقديرا لأدائهم.

ترشيحاتنا

مباحث بلبيس بالشرقية تعثر على جثة شاب مصابًا في رأسه

مصرع وإصابة 8 فى انفجار ماسورة غاز بحلوان

خطيب الحرم المكي يكشف عن سببين لتراكم الديون على الفرد.. فيديو

هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم

حسام غالي يتعرض لموقف محرج أثناء التصويت على لائحة الأهلي.. صور

شاهد.. الفيديو الذي اغتيلت بسببه ملكة جمال العراق تارة فارس

شقيق سعد سمير ينضم للمنتخب المصري

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

كيف قضت قوات الشرطة على أسطورة قناص أسوان الذي لا يُقهر؟

وصيفة ملكة جمال العراق المغتالة تتنبأ بمقتلها منذ أيام.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

بث مباشر.. فعاليات اختتام مهرجان الجونة السينمائى
برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو
ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر
الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين
بسمة تشيد بتجربة الأفلام المصرية القصيرة في مهرجان الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟