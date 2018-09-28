إضاءة الأهرامات وأبو الهول احتفالا بيوم السياحة العالمي

شاركت وزارة السياحة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي، عبر إضاءة الأهرامات وأبو الهول، أمس، حيث بثت هذه الفعالية مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.



ووضعت الوزارة شعار منظمة السياحة العالمية لهذا العام "السياحة والتحول الرقمي" على صفحاتها أثناء البث، إلى جانب شعار الهيئة.



ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا، يوم ٨ أكتوبر المقبل؛ للإعلان عن ملامح حملتها الترويجية وعن التحالف المصري -الدولي للشركات الذي سيتولى الترويج للسياحة المصرية في الخارج، وستقوم الوزارة خلاله بتكريم مجموعة من الشركات والمنشآت السياحية المتميزة الذين أسهموا في النهوض بصناعة السياحة خلال الفترة السابقة، تقديرا لأدائهم.