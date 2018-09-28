محمد رمضان: رضا الأم سبب كل حاجة حلوة في حياتنا

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور «إنستجرام»، صورة جديدة له برفقة والدته وتبدو عليهما مظاهر البهجة والسعادة.



وعلق رمضان قائلا: «أمي الغالية.. كل نجاح في الحياة ببركة رضا ودعاء الأم.. بوصي كل حبايبي على رضا الأم.. لأنه سبب كل حاجة حلوة في حياتنا.. ربنا يحفظهم لنا جميعًا ويطول عُمرهم فيما يرضيه.. ويرحم كل أم توفيت ويسكنها فسيح جناته».



وخاض محمد رمضان سباق عيد الأضحى بفيلم "الديزل"، واحتل المركز الثاني في الإيرادات بعد فيلم الفنان تامر حسني "البدلة".



"الديزل" بطولة محمد رمضان، ياسمين صبري، فتحي عبد الوهاب، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، عارفة عبد الرسول، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكي.