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أخبار البلد

السكة الحديد تعتذر عن تأخر قطار بمحطة المنصورة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 10:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة السكة الحديد عن تأخر قطار رقم ٣٤٠ اكسبريس المنصورة القاهرة.

وأوضحت الهيئة فى بيان، أنه أثناء انارة فوارغ قطار ٣٤٠ بحوش محطة المنصورة تلاحظ خروج دخنة خفيفة من سقف العربة رقم ٧ وتم اخمادها باستخدام طفايتي عهدة المحطة وقيام القطار بتركيب ٩ عربات.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، أنه على الفور تم التأكد من إجراءات السلامة لمسير القطار، وتأخر القطار ٣٥ دقيقة وقدم سائقه ورئيسه اعتذارا للركاب.

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