ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول "ما حكم تلقين الميت".



أجاب المجمع أنه يسن تلقين المحتضَر قبل الغرغرة بـ "لا إله إلا الله " لما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " لقنوا موتاكم لا إله إلا الله".



وأضاف أنه يحسن ألا يلح على الميت في قوله مخافة أن يتضجر فيردها، بل يعرّض له بقولها، وأما التلقين أثناء الدفن أو بعده مباشرة فقد استحبه جماعة من العلماء، منهم الإمام النووي والرافعي وقد ذكر الإمام النووي ذلك في فتاويه واستدل له بحديث رواه الطبراني في معجمه وهو حديث ضعيف، وقد ذكر النووي أنه ضعيف لكنه أخذ به لكون الأمر من مسائل الفضائل والترغيب والترهيب.

