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رياضة

23 محكمة تنجح فى اختبار الإعادة للياقة البدنية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 01:22 ص
صدى البلد
يسري غازي
تمكنت 23 محكمة من النجاح فى اختبار الإعادة للياقة البدنية الذى جرى اليوم الجمعة لمحكمات كرة الصالات والكرة الشاطئية.

وضمت قائمة المحكمات الـ23 كل من..
بوسي سعيد وسهام فؤاد وحنان حسن وهبة رزق وسماح عبدالهادى وريهام ابراهيم ومى طعيمة ومريم شحاتة واسراء محمد واسراء حمدى وسندس محمد وهبة الله عبدالعليم وشيماء جمعة وايه مصطفى وتقى فريد نورهان احمد ودنيا أمام واسراء سالم وندى ناجى ورضوى مراد وايه خالد وأشرقت قنديل ومروة المغربي.

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