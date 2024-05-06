خبير تحكيمي عن عدم تحديد مواعيد لمؤجلات الأهلي والزمالك: لعل المانع خير

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي المصري عن عدم تحديد موعد مباراتي الزمالك والأهلي المؤجلتين في بطولة الدوري الممتاز.



وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " ‏استفسار بسيط لأستاذ عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات بالرابطة فى مباراتين

بالجولة 17 (الأخيرة بالدور الأول) الزمالك ضد بلدية المحلة

فيوتشر ضد الأهلى

لم يتم تحديد موعد لهم حتى الآن

لعل المانع خير ".



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة الإثنين،من التدريبات الجماعية؛ بعد خوض مباراة سموحة في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.