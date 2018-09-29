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حوادث

مصرع شاب صدمه أحد القطارات أثناء عبور شريط السكة الحديد بالبحيرة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 09:04 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
لقى شاب مصرعه صدمه القطار القادم من الإسكندرية للقاهرة أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام مساكن الصيانة وتم نقل أشلاء الجثة لمشرحة المستشفى العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور يفيد بأنه أثناء سير رضا .ا.م.15 سنة  عاطل  ومقيم مساكن الصيانة بدائرة القسم بجوار شريط السكة الحديد أعلى نفق شبرا بدائرة القسم  ( دون مراعاة حرم الشريط ) اصطدم به أحد القطارات المارة القادم من ( الإسكندرية / القاهرة ) مما أدى لإصابته ووفاتــه تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها ورد التقرير الطبي يفيد ( وجود جرح بالرأس ونزيف من الأنف واشتباه كسور بالذراع والقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم ).

بسؤال شاهد الواقعة أحمد .ج.ا. 15 سنة طالب ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال سيره رفقة المتوفى المذكور بالمكان المشار إليه قام بالاقتراب من شريط السكة الحديد فاصطدم به أحد القطارات المارة مما أدى لوفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

و بسؤال عمه عبدالرحمن .م.خ.53 سنة سائق ومقيم قرية دمتيوه بمركز دمنهور قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى وفاته جنائيًا، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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