محافظ الدقهلية يستقبل وزير قطاع الأعمال

استقبل الدكتور مهندس كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، منذ قليل، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بديوان عام المحافظة.



يأتى هذا فى إطار زيارة الوزير للمحافظة، حيث كان فى استقباله أيضا اللواء أحمد رأفت عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة.



ومن المقرر أن يعقب ذلك زيارة لمصنع الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، للتعرف على الأوضاع الحالية للمصنع، وذلك من النواحي البيئية والإنتاجية.