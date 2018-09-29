النقابة العامة للمعلمين تناشد المحافظين بسرعة إصدار القرارات الخاصة بترقيات أعضائها

ناشدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، جميع المحافظين بسرعة إصدار القرارات الخاصة بترقيات المعلمين وذلك بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم بترقية كل من تم تدريبهم ومضي المدد البينية القانونية.



ووافقت هيئة المكتب على البدء في المرحلة الثانية من عملية صيانة عمارات مصيف المعلمين برأس البر، حيث إنها قد انتهت من صيانة المرحلة الأولى وشملت 9 عمارات، وتضم المرحلة الثانية 9 عمارات أخرى.‎



جاء ذلك خلال بيان صادر عن النقابة قبل قليل.