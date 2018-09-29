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اقتصاد

وزير التجارة: مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعة السيارات بالشرق الأوسط

السبت 29/سبتمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات فى مصر تمثل أحد أهم القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد القومي خاصة وأنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن السوق المصرية يتمتع بالمقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.

جاء ذلك في سياق التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال تفقده لمعرض القاهرة الدولى للسيارات أوتوماك فورميلا 2018 فى دورته الخامسة والعشرين والذي يعقد خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمشاركة 40 من كبريات العلامات التجارية فى مجال صناعة السيارات.

وقال الوزير إن معرض أوتوماك فى يوبيله الفضي يُعد فرصة حقيقية وملتقي لكافة مصنعي السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.

وأشاد "نصار"، بالتواجد القوى لكبرى شركات السيارات فى هذا المعرض وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019 في إطار تنافسي يسهم في إنعاش حركة السوق، ويمنح الثقة للمستهلكين فى المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عرضًا للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة، وكذا السيارات الهجين والتى تمثل مستقبل صناعة السيارات فى العالم.

وفى هذا الإطار أكد الوزير، حرص الوزارة، تشجيع صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة فى مصر، خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، حيث أصدرت الوزارة قرارًا بالسماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة مع إعفائها من الجمارك، فضلًا عن تدشين شبكات لشحن وصيانة السيارات الكهربائية فى مصر مؤخرًا، وهو الأمر الذى يسهم فى إقبال المستهلك المصرى على اقتناء هذه النوعية من السيارات.

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