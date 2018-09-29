يد الأهلي يواصل الاستعداد لبطولة إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي عددا من المباريات الودية خلال الأيام القادمة؛ استعدادا لبطولة إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار في شهر أكتوبر المقبل.



واستقر الجهاز الفني بقيادة عاصم حماد على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب بعد أن وقع الفريق في المجموعة الأولى التى تضم نادي فونيكس الجابوني، ونادى ريد ستار الإيفواري، ونادي فاب الكاميروني، ونادي يو إس إف إيه من بوركينا فاسو.



وضمت المجموعة الثانية نادي الزمالك ونادي مولودية الجزائر ونادي رجاء أكادير المغربي، ونادي جيه إس كي من الكونغو الديمقراطية ونادي بتروسبورت من الكونغو برازافيل.