زراعة الوادي الجديد: بدء الزراعة التعاقدية للقمح في مركز بلاط

أعلنت الإدارة الزراعية بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، الإعداد لبدء فعاليات الزراعة التعاقدية لمحصول القمح لمزارعي الواحة وقراها.



وأكد المهندس بخيت ذخيرة مدير الإدارة الزراعية بمركز بلاط، أن الإدارة الزراعية ببلاط تستعد للموسم الشتوي، حيث تعمل الإدارة من خلال التواصل مع المزارعين للدخول في الزراعة التعاقدية لمحصول القمح بما يعود على المزارع بزيادة فى سعر الإردب تتراوح بين ثلاثين وخمسين جنيهًا على السعر الذي تحدده وزارة التموين.



وأوضح ذخيره، أن التعاقد سيجري بين المزارع وإدارة التقاوي لزراعة أصناف محددة من القمح، مشيًرا إلى ضرورة الاهتمام بتجهيز الأرض واختيار تقاوي متميزة للقمح ومقاومة الحشائش يصل بإنتاجية الفدان إلى اثنين وعشرين إردبًا للفدان.

