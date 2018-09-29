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أخبار البلد

حلمي النمنم وسعد إبراهيم والبرعي في عزاء المفكر جلال أمين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:10 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدي
حضر الدكتور سعد الدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون، وجورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحلمي النمنم وزير الثقافة السابق، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق، والمستشار طارق البشري، والدكتور احمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة، على تقديم العزاء في المفكر الراحل جلال أمين، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقي العزاء عدد من الاسرة والاصدقاء.

كان اول الحضور، نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والكاتب الصحفى مجدى شندي، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي.

يذكر أن المفكر الراحل جلال أمين، وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ83 عاما، ودفن بمدافن العائلة دون جنازة.

وجلال أمين صدر له العديد من المؤلفات، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين" في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، و"عولمة القهر" و"ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعى والثقافى في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

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