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رياضة

تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف هازارد فى حضور محمد صلاح.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق تشيلسي الانجليزي في تسجيل هدفه الاول في مرمى ليفربول خلال المباراة المقامة على استاد ستامفورد بريدج في اطار الجولة السابعة بالدوري الانجليزي.

سجل الهدف البلجيكي ايدين هازارو بالدقيقة 24.

ضمت تشكيلة ليفربول في المباراة كلا من : اليسون بيكر - اليسكندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون - ايندرسون - هيندرسون - فنالدوم - جيمس ميلنر - محمد صلاح - فيرمينيو - ساديو ماني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 18 نقطة خلف فريق مانشستر سيتي الاول برصيد 19 نقطة.

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