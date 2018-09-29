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ثقافة

وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 08:52 م
صدى البلد
علاء المنياوي
قام وفد رفيع المستوي من البرلمان الياباني بزيارة مشروع مركب خوفوالثانية بالهرم، وذلك لتفقد أعمال المشروع ومراحل العمل المختلفة به.

وجاء على رأس الوفد رئيس البرلمان ورئيس لجنه تقييم المشروعات الخارجية بالبرلمان  الياباني، و السفير ماساكي نوكي Masaki Noke  سفير اليابان بالقاهرة، ومدير الجايكا بالقاهرة.

وكان في استقبال الوفد ورافقهم خلال الزيارة عيسي زيدان المشرف علي الترميم بمشروع مركب خوفو الثاني وممدوح طه، المشرف الأثري  هيروماسا كروكوتشي نائب مدير المشروع من الجانب الياباني.

وأوضح  زيدان، أن الزيارة  تضمنت جولة  داخل حفرة المركب  ومتابعة أعمال  رفع القطع الخشبية  من الحفرة، و معامل الترميم الموجود ة بالموقع  ومشاهدة أعمال ترميم القطع الخشبية و القطع التي تم الانتهاء من ترميمها.

وأشار "زيدان" إلى أن الوفد الحرص على سمع شرح مفصل  التعرف علي كل خطوات  المشروع وما تم إنجازه منذ بدايته وحتي الآن.

واعرب الوفد عن تقديره البالغ بالجهد المبذول بالمشروع وما تم انجازه، خاصه بعد ما شاهدوا مجموعة من مجاديف المركب والتي اصبحت كاملة  بعد اتمام اعمال ترميمها وتجميعها، وتوجه الوفد بالشكر الي كل فريق العمل متمنين لهم التوفيق.

جدير بالذكر أن مشروع ترميم مركب خوفو الثانية هو مشروع مشترك بين اليابان ومصر بدعم من هيئه التعاون الدولي اليابانيه وجامعه هيجاشي  نيبون الدولية.

وقد نجح فريق العمل حتى الان في رفع ما يقرب من 960 قطعة خشبية من الحفرة وتم ترميم ما يقرب من 900 القطعة ونقل 675 قطعة الى المتحف المصرى الكبير تمهيدا لبدء المرحلة الثانية وتجميع المركب وعرضها بالمتحف المصري الكبير.

وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور
وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور
وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور
وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور
وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور
وفد رفيع المستوى من البرلمان الياباني يزور مشروع مركب خوفو الثانية.. صور

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