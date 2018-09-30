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عضو المجلس القومى للأمومة: الميديا من أهم أسباب الطلاق.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
أسامة علي
قالت الدكتورة إلهام شاهين، ممثل الأزهر الشريف بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن طريقة تناول القضايا المجتمعية بالميديا من أهم مسببات الطلاق.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال استضافتها ببرنامج "مصر النهاردة" عبر فضائية "الأولى"، أن غياب الوعى الدينى هو السبب الحقيقي الذي يدفع الشباب للطلاق، وأن عدم وعي المتزوجين بالواجبات والحقوق من أهم مسببات الطلاق أيضا.

وأضافت: "أصبح الآن كل طرف يبحث عن حقوقه الزوجية فقط متجاهلا الواجبات".

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