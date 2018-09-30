بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو

افتتحت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم لمتحدة، السبت، بمقطع باللغة العربية.



وقالت الوزيرة النمساوية إنها تريد أن تلقي خطابها باللغة العربية، موضحة: "لماذا أفعل هذا؟ هذه لغة من 6 لغات رسمية معتمدة في الأمم المتحدة".



وأضافت: "درستها في مركز الأمم المتحدة في فيينا، وهي لغة مهمة وجميلة وجزء من الحضارة المهمة العربية، ودرست في لبنان خلال سنوات الحرب، كيف يستمر الناس في الحياة رغم كل الظروف الصعبة وهذا سر الحياة، وهناك ناس أيضا من بغداد حتى دمشق يستمرون بالحياة، كل الاحترام لهؤلاء".



واستطردت كارين: "نحن كلنا جزء من بني آدم وهي كلمة أخرى للبشرية، ونحن هنا في هذه الجلسة لدينا صوت وعلينا استخدامه لإيصال أصوات الناس الموجودين خارج هذه الجلسة، حيث الأزمات والحروب لا سيما في الشرق الأوسط".



وقرأت الوزيرة النمساوية مقتطفات من كلام الكاتب الألماني برتولت بريخت: "إننا نرى الناس الموجودين في النور، ولا نرى أولئك الذين يعيشون في الظلام".



بعد ذلك، انتقلت كنايسل للحديث باللغة الفرنسية ثم الإسبانية والإنجليزية، وشكرت المترجمين "على صبرهم"، كما اقتبست مثلا لاتينيا وآخر عبريا.



وبهذه اللغات، تناولت وزيرة الخارجية النمساوية العديد من القضايا العالمية، بما فيها الاحتباس الحراري والمساواة بين الجنسين، ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، وكيفية التحرك من "وضع عسكري إلى انتقال دبلوماسي في سوريا التي تمزقها الحرب".



وكان قد حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل فى 18 أغسطس الماضى، الأمر الذي اعتبرت المعارضة أنه يؤثر في صدقية الحياد السياسي للنمسا.

